В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека

В Белгородской области трое мирных жителей ранены при атаках БПЛА В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека

Москва17 авг Вести.В Белгородской области трое мирных жителей получили ранения при атаках украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали трое мирных жителей говорится в публикации

В селе Зозули Борисовского округа под удар FPV-дрона попал автомобиль – он сгорел. Водитель с осколочными ранениями руки самостоятельно обратился в больницу.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при взрыве беспилотника пострадала женщина – у нее множественные осколочные ранения тела. Ее доставили в центральную районную больницу, позднее переведут в больницу №2 Белгорода.

Еще одна женщина с осколочным ранением колена и акубаротравмой обратилась к врачам за помощью после удара БПЛА по коммерческому объекту в селе Таврово Белгородского округа. После осмотра и оказания помощи пострадавшую отпустили домой.

Повреждения зафиксированы в Белгородском округе и в городе Шебекино - пострадали частные дома, гараж, автомобили.

На местах работают сотрудники оперативных служб.