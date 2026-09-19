Два жителя Белгородской области ранены при атаках ВСУ

БПЛА атаковали дома в Белгородской области, пострадали два мирных жителя Два жителя Белгородской области ранены при атаках ВСУ

Москва19 сен Вести.Украинские беспилотники атаковали жилые дома в разных населенных пунктах Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В результате атак со стороны ВСУ пострадали два человека отмечается в публикации

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому – мужчина получил непроникающие осколочные ранения. В районную больницу его привез глава поселения. Для продолжения лечение пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода. В доме повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили еще один частный дом и хозяйственная постройка.

В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. Женщину со слепыми осколочными ранениями головы, лица и рук бойцы самообороны доставили в райбольницу. После оказания необходимой помощи ее перевезут в областную клиническую больницу. В многоэтажке выбиты стекла.

Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — в трех частных домах разбиты окна.

В разных частях Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, административное здание, социальные объекты, автомобили. В селе Глотово после детонации FPV-дрона возник пожар, в котором сгорел частный дом.