Мужчина, женщина и девушка-подросток ранены БПЛА в Белгородской области

Взрослые и подросток ранены в Белгородской области украинскими БПЛА Мужчина, женщина и девушка-подросток ранены БПЛА в Белгородской области

Москва18 сен Вести.Три человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

FPV-дрон атаковал машину в селе Нижнее Березово-Второе на территории Шебекинского округа, осколочные ранения ног получили мужчина и женщина.

Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно. В больницу самостоятельно обратилась 17-летняя девушка с поверхностными осколочными ранениями грудной клетки говорится в публикации оперштаба в MAX

Кроме того, БПЛА атаковали предприятие в селе Белянка, повредив складское помещение.