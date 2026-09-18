Москва18 сенВести.Три человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
FPV-дрон атаковал машину в селе Нижнее Березово-Второе на территории Шебекинского округа, осколочные ранения ног получили мужчина и женщина.
Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно. В больницу самостоятельно обратилась 17-летняя девушка с поверхностными осколочными ранениями грудной клеткиговорится в публикации оперштаба в MAX
Кроме того, БПЛА атаковали предприятие в селе Белянка, повредив складское помещение.