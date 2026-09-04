Москва4 сенВести.Три человека пострадали в результате украинских ударов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе
Мужчина и 14-летний подросток ранены при атаках беспилотных летательных аппаратов ВСУ в поселке Красная Яруга.
У взрослого диагностировали осколочные ранения плеча и ног, а ребенок получил ушиб грудной клетки.
Пострадавшим оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ, после чего они будут направлены в медицинские учреждения г. Белгородаговорится в заявлении оперштаба в MAX
Кроме того, в результате детонации украинского FPV-дрона в поселке Октябрьский Белгородского округа осколок попал в плечо женщине. После оказания помощи ее планируют направить на лечение в областной центр.