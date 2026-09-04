При ударах ВСУ в Белгородской области ранены мужчина, женщина и ребенок

ВСУ ранили двух взрослых и ребенка в Белгородской области При ударах ВСУ в Белгородской области ранены мужчина, женщина и ребенок

Москва4 сен Вести.Три человека пострадали в результате украинских ударов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе

Мужчина и 14-летний подросток ранены при атаках беспилотных летательных аппаратов ВСУ в поселке Красная Яруга.

У взрослого диагностировали осколочные ранения плеча и ног, а ребенок получил ушиб грудной клетки.

Пострадавшим оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ, после чего они будут направлены в медицинские учреждения г. Белгорода говорится в заявлении оперштаба в MAX

Кроме того, в результате детонации украинского FPV-дрона в поселке Октябрьский Белгородского округа осколок попал в плечо женщине. После оказания помощи ее планируют направить на лечение в областной центр.