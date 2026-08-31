При ударах по автомобилям и дому в Белгородской области ранены три человека

Двое мужчин и женщина ранены дронами ВСУ в Белгородской области При ударах по автомобилям и дому в Белгородской области ранены три человека

Москва31 авг Вести.Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского округа, мужчина получил минно-взрывную травму. Еще один удар по транспортному средству был нанесен в поселке Октябрьский.

В Октябрьскую районную больницу доставлен мужчина, который получил осколочное ранение плеча и ожоги лица при атаке дрона на автомобиль в поселке Октябрьский говорится в публикации оперштаба в MAX

Третьей пострадавшей стала женщина, получившая слепое осколочное ранение стопы в результате атаки дрона на многоквартирный дом в городе Грайворон. Ей оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода.