Москва31 авгВести.Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского округа, мужчина получил минно-взрывную травму. Еще один удар по транспортному средству был нанесен в поселке Октябрьский.
В Октябрьскую районную больницу доставлен мужчина, который получил осколочное ранение плеча и ожоги лица при атаке дрона на автомобиль в поселке Октябрьскийговорится в публикации оперштаба в MAX
Третьей пострадавшей стала женщина, получившая слепое осколочное ранение стопы в результате атаки дрона на многоквартирный дом в городе Грайворон. Ей оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода.