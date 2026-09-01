В Белгородской области три человека ранены в результате ударов БПЛА

В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека В Белгородской области три человека ранены в результате ударов БПЛА

Москва1 сен Вести.В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Три муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадали три человека говорится в публикации

В селе Красный Октябрь Белгородского округа дрон взорвался у коммерческого объекта - у мужчины и женщины диагностированы осколочные ранения ног, у третьего пострадавшего – ранение спины. Всех госпитализировали в Октябрьскую центральную районную больницу, затем их направят в больницу №2 Белгорода. На месте ЧП повреждена машина.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по автомобилю – зафиксированы повреждения транспортного средства. В Валуйском округе в поселке Уразово в результате взрыва FPV-дрона пробило крышу склада.