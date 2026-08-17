Москва17 авгВести.В Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Беспилотники ВСУ продолжают удары. Пострадали три мирных жителяговорится в публикации
В Белгороде при взрыве беспилотника двое мужчин получили осколочные ранения – их доставляют в областную больницу. На месте зафиксированы повреждения остекления цехов предприятия и автомобиля.
В поселке Малиновка Белгородского округа в результате взрыва дрона во дворе частного дома мужчина получил ранение живота. Его лечат в Октябрьской районной больнице.
В Селе Никольское беспилотник сдетонировал на парковке – пострадали три автомобиля, на предприятии повреждены здание и три единицы техники. В селе Красный Октябрь при атаке БПЛА загорелся склад. В селе Святославка Ракитянского округа пострадала надворная постройка.