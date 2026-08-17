В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены трое мирных жителей

В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены трое мирных жителей

Москва17 авг Вести.В Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают удары. Пострадали три мирных жителя говорится в публикации

В Белгороде при взрыве беспилотника двое мужчин получили осколочные ранения – их доставляют в областную больницу. На месте зафиксированы повреждения остекления цехов предприятия и автомобиля.

В поселке Малиновка Белгородского округа в результате взрыва дрона во дворе частного дома мужчина получил ранение живота. Его лечат в Октябрьской районной больнице.

В Селе Никольское беспилотник сдетонировал на парковке – пострадали три автомобиля, на предприятии повреждены здание и три единицы техники. В селе Красный Октябрь при атаке БПЛА загорелся склад. В селе Святославка Ракитянского округа пострадала надворная постройка.