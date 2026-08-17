В Белгородской области при атаках БПЛА ранены два мирных жителя

В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали двое мужчин В Белгородской области при атаках БПЛА ранены два мирных жителя

Москва17 авг Вести.В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Два мирных жителя получили ранения от ударов ВСУ говорится в публикации

В поселке Новосадовый дрон атаковал частный дом – у мужчины осколочные ранения ног. Его доставляют в больницу №2 Белгорода.

В селе Отрадное в результате атаки беспилотника также пострадал мужчина – у него осколочные ранения шеи и грудной клетки, переломы. Пострадавшего везут в областную клиническую больницу.

После атак БПЛА зафиксированы повреждения в Белгородском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах – пострадали частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.