Два мирных белгородца ранены в результате украинской агрессии

Два жителя Белгородской области ранены в результате вражеской агрессии Два мирных белгородца ранены в результате украинской агрессии

Москва30 авг Вести.Два жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Октябрьский … в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением руки и женщина с акубаротравмой доставлены в Октябрьскую районную больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Мужчину транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, а женщина продолжит лечение амбулаторно.

Вследствие атаки повреждены 4 частных дома, сгорел легковой автомобиль. При атаке еще одного дрона произошло возгорание другой легковушки.

Вражеским удар также подверглись Грайворон, Белгород, Шебекино, Ржавец, Бобрава, Казинка, Красная Яруга. Там повреждены объект инфраструктуры (в связи с чем возможны перебои в работе проводной связи и системы оповещения), административное здание, коммерческий объект, административное здание, предприятие, еще один объект инфраструктуры, складское помещение, легковой автомобиль, частный дом.