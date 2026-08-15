Два человека пострадали после атак украинских БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области два человека пострадали после украинских атак Два человека пострадали после атак украинских БПЛА на Белгородскую область

Москва15 авг Вести.Два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Черемошное дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и руки, у женщины, предварительно, акубаротравма … Их [транспортируют] в областную клиническую больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Вражеским ударам также подверглись населенные пункты Октябрьский, Шебекино, Пенцево, Ржевка, Красная Яруга, Сергиевка, Почаево, Луговка, Гора-Подол, Глотово. Повреждены 9 автомобилей, одна единица сельхозтехники, 3 частных дома, надворные и хозяйственные постройки, многоквартирный дом, коммерческий и социальный объекты, административное здание.

Ко всему прочему, разрушено неэксплуатируемое коммерческое помещение, сгорела ГАЗель. Возгорания также произошли в многоквартирном и частном домах — их уже ликвидировали.