Москва15 авгВести.Два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Черемошное дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и руки, у женщины, предварительно, акубаротравма … Их [транспортируют] в областную клиническую больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Вражеским ударам также подверглись населенные пункты Октябрьский, Шебекино, Пенцево, Ржевка, Красная Яруга, Сергиевка, Почаево, Луговка, Гора-Подол, Глотово. Повреждены 9 автомобилей, одна единица сельхозтехники, 3 частных дома, надворные и хозяйственные постройки, многоквартирный дом, коммерческий и социальный объекты, административное здание.
Ко всему прочему, разрушено неэксплуатируемое коммерческое помещение, сгорела ГАЗель. Возгорания также произошли в многоквартирном и частном домах — их уже ликвидировали.