Москва13 авгВести.Еще два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак украинских беспилотников по автомобилям. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Трефиловка дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочным ранением живота доставили в Борисовскую ЦРБ … Транспорт поврежденговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В Шебекине FPV-дрон также ударил по машине. Пострадавшего мужчину с акубаротравмой доставили в медучреждение. Автомобиль поврежден.
В поселке Волоконовка при взрыве беспилотника загорелось оборудование коммерческого объекта — в настоящее время огонь потушен. В поселке Октябрьский после беспилотной атаки повреждены грузовой и легковой автомобили.
Ранее сообщалось, что Шебекине украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились два человека. Пострадавших госпитализировали.