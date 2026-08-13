Еще два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак ВСУ по авто

Еще два мирных белгородца пострадали после атак ВСУ по автомобилям Еще два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак ВСУ по авто

Москва13 авг Вести.Еще два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак украинских беспилотников по автомобилям. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Трефиловка дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочным ранением живота доставили в Борисовскую ЦРБ … Транспорт поврежден говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В Шебекине FPV-дрон также ударил по машине. Пострадавшего мужчину с акубаротравмой доставили в медучреждение. Автомобиль поврежден.

В поселке Волоконовка при взрыве беспилотника загорелось оборудование коммерческого объекта — в настоящее время огонь потушен. В поселке Октябрьский после беспилотной атаки повреждены грузовой и легковой автомобили.

Ранее сообщалось, что Шебекине украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились два человека. Пострадавших госпитализировали.