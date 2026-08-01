Москва1 авгВести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украиснких боевиков по региону. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Село Новая Нелидовка … подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась… В селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведён в областную клиническую больницу. Машина посечена осколкамиговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В Новой Нелидовке также повреждены 14 частных домов, 3 авто и 3 надворные постройки.
Вражеским ударам также подверглись населенные пункты Отрадное, Волоконовка, Крисаново, Отрадовский, Илек-Пеньковка. Там повреждены 3 частных дома, социальный объект, гараж, 2 автомобиля, корпус предприятия, оборудование и трактор.