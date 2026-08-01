Два мирных белгородца ранены после ударов ВСУ по региону

Два жителя Белгородской области ранены после ударов ВСУ по региону Два мирных белгородца ранены после ударов ВСУ по региону

Москва1 авг Вести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украиснких боевиков по региону. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Село Новая Нелидовка … подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась… В селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведён в областную клиническую больницу. Машина посечена осколками говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В Новой Нелидовке также повреждены 14 частных домов, 3 авто и 3 надворные постройки.

Вражеским ударам также подверглись населенные пункты Отрадное, Волоконовка, Крисаново, Отрадовский, Илек-Пеньковка. Там повреждены 3 частных дома, социальный объект, гараж, 2 автомобиля, корпус предприятия, оборудование и трактор.