Жительница белгородского поселка пострадала после атаки ВСУ Жительница белгородского поселка Красная Яруга пострадала после атаки ВСУ

Москва16 июл Вести.Жительница поселка Красная Яруга в Белгородской области пострадала после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В результате детонации дрона женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Атакам также подверглись поселки Отрадовский, Малиновка; села Сергиевка, Максимовка, Вознесеновка, Санково, Мощеное, Смородино, Красный Октябрь; города Шебекино, Грайворон.

Повреждены 2 объекта инфраструктуры, трактор, ГАЗель, 9 легковых и 2 грузовых автомобиля, 2 дома, коммерческий объект, 4 хозпостройки, техническое помещение.