Оперштаб сообщил о повреждениях после атаки ВСУ в Белгородской области Оперштаб: газопровод и ЛЭП повреждены в белгородском селе

Москва26 мая Вести.Оперативный штаб Белгородской области сообщил в MAX о повреждения, нанесенных в результате атак ВСУ.

Противник нанес удары по 8 муниципалитетам: Белгородскому, Борисовскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Шебекинскому.

В поселке Дубовое при детонации дрона пострадала женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Волоконовском округе по селам Борисовка и Волчья Александровка в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас и совершены удары двух беспилотников. В селе Борисовка в результате обстрела и атаки дрона повреждены пять частных домовладений, газопровод и линия электропередачи сказано в сообщении

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждены социальный объект, 2 частных дома, надворная постройка, линия электропередачи и автомобиль.

Над Ракитянским округом сбиты 2 беспилотника самолетного типа. К счастью, обошлось без последствий.

Всего в ходе атаки повреждения получили частные и многоквартирные дома, автомобили, надворные постройки, инфраструктурные и социальные объекты.

Аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области, в том числе 5 раз из артиллерии и минометов.