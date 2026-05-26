Москва26 маяВести.Оперативный штаб Белгородской области сообщил в MAX о повреждения, нанесенных в результате атак ВСУ.
Противник нанес удары по 8 муниципалитетам: Белгородскому, Борисовскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Шебекинскому.
В поселке Дубовое при детонации дрона пострадала женщина, она будет лечиться амбулаторно.
В Волоконовском округе по селам Борисовка и Волчья Александровка в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас и совершены удары двух беспилотников. В селе Борисовка в результате обстрела и атаки дрона повреждены пять частных домовладений, газопровод и линия электропередачисказано в сообщении
В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждены социальный объект, 2 частных дома, надворная постройка, линия электропередачи и автомобиль.
Над Ракитянским округом сбиты 2 беспилотника самолетного типа. К счастью, обошлось без последствий.
Всего в ходе атаки повреждения получили частные и многоквартирные дома, автомобили, надворные постройки, инфраструктурные и социальные объекты.
Аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.
Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области, в том числе 5 раз из артиллерии и минометов.