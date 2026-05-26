ВСУ атаковали Белгородскую область больше 60 раз за сутки

Москва26 мая Вести.За минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он уточнил, что противник нанес удары по 8 округам: Белгородскому, Борисовскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Шебекинскому.

В Белгородском округе пострадал один мирный житель. Госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.

говорится в сообщении Шуваева в MAX

Он также подчеркнул, что ВСУ пять раз обстреливали территорию из артиллерии и минометов.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 64 вражеских БПЛА были нейтрализованы, отметил врио губернатора.