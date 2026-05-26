Москва26 маяВести.За минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он уточнил, что противник нанес удары по 8 округам: Белгородскому, Борисовскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Шебекинскому.

В Белгородском округе пострадал один мирный житель. Госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.

Он также подчеркнул, что ВСУ пять раз обстреливали территорию из артиллерии и минометов.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 64 вражеских БПЛА были нейтрализованы, отметил врио губернатора.