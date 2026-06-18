Москва18 июнВести.Украинский беспилотник атаковал жилой дом в селе Русская Березовка Ракитянского округа Белгородской области. В результате пострадала местная жительница. Об этом сообщает оперштаб региона.
Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме выбиты окна и уничтожена огнем машинаговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Также противник атаковал села Бобрава и Илек-Кошары, повреждены микроавтобус, трактор и несколько машин.