Женщина получила ранения при ударе ВСУ по жилому дому в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по жилому дому под Белгородом, ранена женщина Женщина получила ранения при ударе ВСУ по жилому дому в Белгородской области

Москва18 июн Вести.Украинский беспилотник атаковал жилой дом в селе Русская Березовка Ракитянского округа Белгородской области. В результате пострадала местная жительница. Об этом сообщает оперштаб региона.

Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме выбиты окна и уничтожена огнем машина говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Также противник атаковал села Бобрава и Илек-Кошары, повреждены микроавтобус, трактор и несколько машин.