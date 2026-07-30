Москва30 июл Вести.Мирная жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удар в посёлке Октябрьский.

При взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи. Пострадавшей оказывают помощь в Октябрьской РБ, после чего она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода