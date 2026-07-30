Москва30 июлВести.Мирная жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг нанес удар в посёлке Октябрьский.
При взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи. Пострадавшей оказывают помощь в Октябрьской РБ, после чего она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
На месте атаки повреждены грузовой и легковой автомобили.