Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов дронов ВСУ

Два жителя Белгородской области ранены в результате украинской агрессии Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов дронов ВСУ

Москва28 авг Вести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе села Нежеголь FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего он был направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Также помощь оказали мужчине с акубаротравмой, полученной при атаке дрона на автомобиль на территории предприятия в Шебекино. Лечение будет продолжать амбулаторно.

В Шебекино беспилотник также ударил по социальному объекту — здание повреждено. В селе Новая Таволжанка в результате взрыва FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. В районе села Графовка посечен грузовой автомобиль.