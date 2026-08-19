В результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области ранены двое человек Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атак дронов ВСУ

Москва19 авг Вести.В Белгородской области в результате ударов вооруженных формирований Украины двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ЧП произошло в селе Грузское Борисовского округа.

В результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочными ранениями ног и женщину с ожогами рук транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены транспортное средство и частный дом говорится в канале штаба в мессенджере MAX

В оперштабе отметили, что в результате атак беспилотников повреждены автомобили и жилые дома в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском округах. В частности, в Шебекино FPV-дрон сдетонировал около частных домов — повреждены ограждение, остекление и четыре легковых автомобиля, один из которых загорелся.