Еще два жителя Белгородской области ранены в результате вражеской агрессии

Еще 2 мирных жителя Белгородской области ранены в результате вражеской агрессии Еще два жителя Белгородской области ранены в результате вражеской агрессии

Москва25 авг Вести.Еще два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Незадолго до этого стало известно о двух пострадавших в Шебекино.

В селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины — состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Машина повреждена говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под ударом также оказались Казинка, Валуйки, Новая Таволжанка, Нижнее Березово-Второе, Красная Яруга, Октябрьский, Нечаевка, Политотдельский, Замостье, Илек-Кошары, Лаптевка. Повреждены КамАЗ, ГАЗель, 2 объекта инфраструктуры, 7 частных домов. Ко всему прочему перебита линия электропередачи, сгорел автомобиль.