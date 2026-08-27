Два жителя Шебекино ранены в результате ударов дронов ВСУ

Два жителя Шебекино ранены в результате киевской агрессии Два жителя Шебекино ранены в результате ударов дронов ВСУ

Москва27 авг Вести.Два жителя Шебекино ранены в результате ударов украинских беспилотников по гражданским объектам. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Дрон сдетонировал на остановке. Женщину с осколочными ранениями грудной клетки и плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи она будет направлена в областную клиническую больницу … Второй беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Бойцы самообороны доставили мужчину в местную больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения грудной клетки и живота говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате одной атаки разбиты окна коммерческого объекта и посечены две машины, в результате второй — поврежден фасад здания.

Также в Шебекино при детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены цех предприятия, кровля частного дома и ограждение двух других домов.

Еще ударам подверглись населенные пункты Красная Яруга и Смородино. Там повреждены три автомобиля, три частных дома и надворная постройка.