В Шебекино при атаке БПЛА на коммерческий объект ранены мужчина и женщина

Два человека ранены при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино В Шебекино при атаке БПЛА на коммерческий объект ранены мужчина и женщина

Москва20 авг Вести.Два человека пострадали при атаке БПЛА противника на коммерческий объект в Шебекино, сообщает оперативный штаб Белгородской области в MAX.

Мужчина получил осколочные ранения плеча, грудной клетки и живота, у женщины, предварительно, акубаротравма говорится в публикации

Бригада скорой транспортирует раненых в больницу Белгорода.

В результате атаки были повреждены окна, кровля, фасад и четыре автомобиля. От атак других дронов ВСУ в городе были повреждены несколько зданий и две машины.