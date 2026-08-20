Москва20 авгВести.Два человека пострадали при атаке БПЛА противника на коммерческий объект в Шебекино, сообщает оперативный штаб Белгородской области в MAX.
Мужчина получил осколочные ранения плеча, грудной клетки и живота, у женщины, предварительно, акубаротравмаговорится в публикации
Бригада скорой транспортирует раненых в больницу Белгорода.
В результате атаки были повреждены окна, кровля, фасад и четыре автомобиля. От атак других дронов ВСУ в городе были повреждены несколько зданий и две машины.