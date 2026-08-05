Москва5 авгВести.В результате удара ВСУ по Шебекино и округу в Белгородской области, пострадали два человека, сообщается в MAX-канале оперативного штаба региона.
В Шебекино при детонации БПЛА ранен боец "Орлана". В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчинаотмечается в сообщении
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, в Шебекино от удара дрона повреждено здание коммерческого объекта, навес и автомобили. В хуторе Семейный Ракитянского округа и в селе Дунайка Грайворонского округа пострадали частнрые дома.