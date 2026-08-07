Два жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов на автомобили

Дроны атакуют автомобили в Белгородской области, пострадали два человека Два жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов на автомобили

Москва7 авг Вести.Два человека в городе Шебекино и Белгородском округе Белгородской области пострадали при атаках ВСУ, сообщает региональный оперштаб.

В Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Бойцы отряда самообороны отвезли ее в районную больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшую переведут в областную клиническую больницу.

Еще один дрон ударил по автомобилю в районе поселка Октябрьский Белгородского округа. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения тела. Помощь ему оказали в городской больнице №2 Белгорода, после чего отправили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено.