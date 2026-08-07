Москва7 авгВести.Пять человек пострадали в Белгородской области при очередных ударах ВСУ, сообщает региональный оперштаб в MAX.
Ракетному обстрелу подвергся город Валуйки. Осколочные ранения в результате прилета на территорию коммерческого объекта получили женщина и мужчина. Они доставлены в районную ЦРБ.
В поселке Октябрьский мужчину со множественными осколочными ранениями госпитализировали после атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль.
В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения лица и ног. Он также госпитализирован в районную больницу.
ВСУ нанесли удары по нашему региону. Пострадали пять человекговорится в публикации оперштаба Белгородской области
В Яковлевском округе, в районе хутора Домнино, при атаке беспилотника на автомобиль мужчина получил акубаротравму, ссадины височной области и руки. Медпомощь пострадавшему была оказана на месте, от транспортировки в стационар он отказался.
В результате атак ВСУ в разных населенных пунктах Белгородской области также зафиксированы повреждения частных домов, транспортных средств, коммерческого объекта и объекта инфраструктуры.