Два жителя Шебекино получили ранения при атаках украинских FPV-дронов

Два жителя Шебекино пострадали в результате атак украинских БПЛА Два жителя Шебекино получили ранения при атаках украинских FPV-дронов

Москва25 авг Вести.В Шебекино два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе частного дома … Госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму. Также в … больницу обратился мужчина, который пострадал от атаки дрона … утром [25 августа]. У него диагностированы слепые осколочные ранения спины и бедра. После оказания помощи отпущен домой говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Вражеским ударам также подверглись населенные пункты Большетроицкое, Белянка, Графовка, Красный Октябрь, Октябрьский, Отрадное, Лаптевка, Гора-Подол, Степное, Савченко. Повреждены 2 грузовых машины, 4 автомобиля, фасад социального объекта, 7 частных домов, 2 хозпостройки. Ко всему прочему, еще один частный дом и хозпостройка сгорели.