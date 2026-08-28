Мужчина в Белгородской области ранен из-за удара дрона по территории предприятия

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель Мужчина в Белгородской области ранен из-за удара дрона по территории предприятия

Москва28 авг Вести.Территория Белгородской области находится под ударами ВСУ. В результате налета ударной техники Украины был ранен мирный житель, сообщает оперштаб региона.

Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

Вследствие удара FPV-дрона по территории предприятия пострадал мужчина написано в канале ведомства

Он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали слепое осколочное ранение бедра. Дальнейшее обследование он пройдет в больнице №2 города Белгорода.

Нанесен ущерб грузовому и нескольким легковым автомобилям, оборудованию коммерческого объекта, частным домам и хозпостройка.