Москва28 авгВести.Территория Белгородской области находится под ударами ВСУ. В результате налета ударной техники Украины был ранен мирный житель, сообщает оперштаб региона.
Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа.
Вследствие удара FPV-дрона по территории предприятия пострадал мужчинанаписано в канале ведомства
Он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали слепое осколочное ранение бедра. Дальнейшее обследование он пройдет в больнице №2 города Белгорода.
Нанесен ущерб грузовому и нескольким легковым автомобилям, оборудованию коммерческого объекта, частным домам и хозпостройка.