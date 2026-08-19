Москва19 авгВести.В Белгородской области в результате обстрелов Вооруженных сил Украины двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали двое мирных жителейговорится в публикации
Отмечается, что пострадали мужчина в поселке Октябрьский (осколочные ранения бедра) и мужчина в селе Отрадное (осколочные ранения плеча). Обоим оказали помощь в Октябрьской районной больнице. В настоящее время их транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
Повреждения в результате атак беспилотников зафиксированы в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах: пострадали частные дома, автомобили, линии электропередачи, газовые трубы, административные и коммерческие здания, объекты инфраструктуры.
На месте работают сотрудники оперативных служб.