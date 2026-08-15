Москва15 авгВести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.
Один из случаев ранения произошел в селе Бессоновка, второй – в поселке Малиновка.
При взрыве FPV-дрона у мужчины травматическая ампутация обеих стоп, множественные осколочные ранения голеней и предплечьяговорится об атаке на Бессоновку
Пострадавший в тяжелом состоянии транспортируется в одну из больниц Белгорода.
В Малиновке же мужчина пострадал при обстреле, у него осколочное ранение грудной клетки. Он получает медицинскую помощь в Октябрьской районной больнице.