Москва5 авгВести.В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.
В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения осколочные ранения лица и голени получил мужчина. Ему оказали первую помощь и госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу.
В доме повредилось остекление.
В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина. С осколочными ранениями предплечья и волосистой части головы супруг доставил ее в приемное отделение Октябрьской районной больницыотмечается в сообщении
После оказания медпомощи женщину транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.
Противник нанес удары по четырем муниципалитетам региона.