Два человека получили ранения при детонации дронов в Белгородской области

В Белгородской области при детонации БПЛА пострадали два человека Два человека получили ранения при детонации дронов в Белгородской области

Москва5 авг Вести.В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.

В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения осколочные ранения лица и голени получил мужчина. Ему оказали первую помощь и госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу.

В доме повредилось остекление.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина. С осколочными ранениями предплечья и волосистой части головы супруг доставил ее в приемное отделение Октябрьской районной больницы отмечается в сообщении

После оказания медпомощи женщину транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Противник нанес удары по четырем муниципалитетам региона.