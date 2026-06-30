Москва30 июнВести.В Белгородской области в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в котором находились двое мужчин. После происшествия их госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, сообщает Оперштаб Белгородской области.
У одного из них диагностированы осколочное ранение волосистой части головы, кисти и ушиб грудной клетки. Второй пострадавший получил слепое осколочное ранение головы. В настоящее время они продолжают обследование в больницеговорится в сообщении
Кроме того, в нескольких округах региона от ударов дронов повреждены дома и автомобили.