В Белгородской области в результате ударов дронов ранены два человека

В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мужчин В Белгородской области в результате ударов дронов ранены два человека

Москва7 авг Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины ранены два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали мирный житель и боец подразделения "Орлан" говорится в публикации

В Шебекино в ходе отражения атаки на гражданскую инфраструктуру ранение предплечья получил боец подразделения "Орлан". Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, затем переведут в белгородскую больницу №2.

В селе Новая Таволжанка в результате детонации дрона мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. Его также транспортируют в больницу №2 Белгорода.

Под удары украинских беспилотников попали Белгородский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа. Там зафиксированы повреждения частных домов, административного и социального объектов, автомобилей и ЛЭП.