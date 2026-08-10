В Белгородской области из-за атаки БПЛА ранен один мирный житель

Один мирный житель Белгородской области пострадал при воздушном ударе ВСУ В Белгородской области из-за атаки БПЛА ранен один мирный житель

Москва10 авг Вести.В Белгородской области была совершена атака с воздуха со стороны ВСУ. Удар украинского БПЛА по территории региона привел к ранению мирного жителя, сообщает оперштаб по региону.

Происшествие случилось в селе Веселая Лопань.

При атаке дрона мужчина получил осколочные ранения лица и колена написано в публикации ведомства

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Также в результате ударов по муниципалитетам региона нанесен ущерб жилой и социальной инфраструктуре, а также транспортной технике.