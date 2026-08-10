Москва10 авгВести.В Белгородской области была совершена атака с воздуха со стороны ВСУ. Удар украинского БПЛА по территории региона привел к ранению мирного жителя, сообщает оперштаб по региону.
Происшествие случилось в селе Веселая Лопань.
При атаке дрона мужчина получил осколочные ранения лица и коленанаписано в публикации ведомства
Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
Также в результате ударов по муниципалитетам региона нанесен ущерб жилой и социальной инфраструктуре, а также транспортной технике.