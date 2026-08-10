Москва10 авгВести.Четыре муниципальных округа в Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. В результате этого пострадал один мирный житель, сообщает оперштаб региона.
Удары украинских БПЛА наносились по территории Шебекинского, Грайворонского, Белгородского и Краснояружского муниципалитетов.
В селе Вознесеновка FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчину с осколочными ранениями предплечья и бедра доставили в Шебекинскую ЦРБнаписано в публикации
Позже для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 города Белгорода. Получил повреждения и автомобиль.
В остальных атакованных округах нанесен ущерб жилой инфраструктуре и транспортной технике. Пострадавших нет.