Москва6 авгВести.Мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в селе Волчья Александровка, сообщает оперштаб Белгородской области.
При детонации дрона мужчина получил осколочные ранения ногговорится в публикации
Пострадавшему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, далее он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, при атаках ВСУ на регион в нескольких населенных пунктах были повреждены транспортные средства, в Краснояружском округе из-за атаки дронов в нескольких населенных пунктах отсутствует электроснабжение, в одном частном доме пробита крыша.