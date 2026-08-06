В Белгородской области во время атаки ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области В Белгородской области во время атаки ВСУ ранен мирный житель

Москва6 авг Вести.Мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в селе Волчья Александровка, сообщает оперштаб Белгородской области.

При детонации дрона мужчина получил осколочные ранения ног говорится в публикации

Пострадавшему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, далее он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, при атаках ВСУ на регион в нескольких населенных пунктах были повреждены транспортные средства, в Краснояружском округе из-за атаки дронов в нескольких населенных пунктах отсутствует электроснабжение, в одном частном доме пробита крыша.