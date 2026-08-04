Москва4 авгВести.В селе Сергиевка Краснояружского округа Белгородской области при ударе FPV-дрона по частному дому получил ранения мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.
При атаке пробило крышу дома. Также в хуторе Фищево в результате атаки беспилотника посечена крыша частного дома.
Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторноотмечается в сообщении
Повреждения при атаках ВСУ также зафиксированы в Шебекино, в селе Новая Таволжанка, в Грайвороне, в селе Нечаевка, в селе Погореловка, в селе Казинка и в хуторе Семейный Ракитянского округа.