В Белгородской области при ударе FPV-дрона по дому пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель В Белгородской области при ударе FPV-дрона по дому пострадал мужчина

Москва4 авг Вести.В селе Сергиевка Краснояружского округа Белгородской области при ударе FPV-дрона по частному дому получил ранения мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.

При атаке пробило крышу дома. Также в хуторе Фищево в результате атаки беспилотника посечена крыша частного дома.

Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно отмечается в сообщении

Повреждения при атаках ВСУ также зафиксированы в Шебекино, в селе Новая Таволжанка, в Грайвороне, в селе Нечаевка, в селе Погореловка, в селе Казинка и в хуторе Семейный Ракитянского округа.