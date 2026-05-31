Мужчина получил ранения при атаке БПЛА по машине в Белгородской области

Москва31 мая Вести.В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области вражеский беспилотник ударил по автомобилю. В результате пострадал мужчина, сообщили в региональном Оперштабе.

Мирный житель получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Медики оказали ему помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, в округе в селе Смородино от детонации FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены заборы и автомобиль. В городе Грайворон при ударе дрона огнем уничтожен автомобиль отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Также при ударах беспилотников по региону повреждения получили предприятия, ЛЭП, коммерческий объект, дома и транспортные средства.