Два мирных белгородца ранены в результате украинских атак Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атак дронов ВСУ

Москва29 авг Вести.Двое мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на социальный объект мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и голени … После оказания помощи будет продолжать лечение амбулаторно … В селе Отрадное … дрон атаковал мотоциклиста. Мужчину с осколочными ранениями лица, голени и плеча бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате указанных атак повреждены окна и фасад соцобъекта, два многоквартирных дома, машина, коммерческий объект, и частный дом.

Под удар также попали Красная Яруга и Новостроевка-Первая. Там перебита линия электропередачи, и поврежден коммерческий объект.