Москва31 авгВести.В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников получили ранения два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Во время атак со стороны ВСУ пострадали два человекаговорится в публикации
В селе Чураево Шебекинского округа ранен мужчина. Его госпитализировали в Шебекинскую районную больницу с осколочными ранениями ног. Позднее пациент будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
В Белгородском округе у села Красный Октябрь дрон атаковал автомобиль, мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног. Его госпитализировали в Октябрьскую районную больницу.
Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Борисовском и Краснояружском округах. В Октябрьском и Отрадном сгорели автомобили, в Борисовке в результате атак ВСУ пострадало оборудование на предприятии и грузовик, в Красной Яруге повреждены две машины.