В Белгородской области два человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ

В Белгородской области двое мужчин ранены в результате ударов дронов В Белгородской области два человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ

Москва31 авг Вести.В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников получили ранения два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Во время атак со стороны ВСУ пострадали два человека говорится в публикации

В селе Чураево Шебекинского округа ранен мужчина. Его госпитализировали в Шебекинскую районную больницу с осколочными ранениями ног. Позднее пациент будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском округе у села Красный Октябрь дрон атаковал автомобиль, мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног. Его госпитализировали в Октябрьскую районную больницу.

Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Борисовском и Краснояружском округах. В Октябрьском и Отрадном сгорели автомобили, в Борисовке в результате атак ВСУ пострадало оборудование на предприятии и грузовик, в Красной Яруге повреждены две машины.