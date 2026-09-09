Три мирных белгородца пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

Три мирных жителя ранены после ударов ВСУ по Белгородской области Три мирных белгородца пострадали в результате атак беспилотников ВСУ

Москва9 сен Вести.Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе поселка Пятницкое … пострадали два человека. Мужчина с акубаротравмой и термическим ожогом плеча доставлен в Валуйскую ЦРБ … Второму мужчине с осколочным ранением ноги врачи СМП оказали медицинскую помощь говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

После оказания необходимой медпомощи пострадавшие продолжат лечение амбулаторно. Транспортное средство сгорело.

В селе Ржевка дрон атаковал легковушку — ранен мужчина. С открытыми ранами ног он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему также оказали медицинскую помощь. Транспортное средство повреждено.