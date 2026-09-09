Москва9 сенВести.Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В районе поселка Пятницкое … пострадали два человека. Мужчина с акубаротравмой и термическим ожогом плеча доставлен в Валуйскую ЦРБ … Второму мужчине с осколочным ранением ноги врачи СМП оказали медицинскую помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
После оказания необходимой медпомощи пострадавшие продолжат лечение амбулаторно. Транспортное средство сгорело.
В селе Ржевка дрон атаковал легковушку — ранен мужчина. С открытыми ранами ног он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему также оказали медицинскую помощь. Транспортное средство повреждено.