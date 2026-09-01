Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области украинские дроны ранили трех человек Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

Москва1 сен Вести.В результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

FPV-дрон взорвался при попадании в дорожное полотно в городе Шебекино. При этом акубаротравму получил мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В городской больнице №2 г. Белгорода оказали помощь двоим мужчинам с акубаротравмами говорится в заявлении оперштаба в MAX

Пациенты продолжат лечиться амбулаторно. Уточняется, что мужчины пострадали при ударах беспилотных летательных аппаратов по грузовикам в городе Шебекино.