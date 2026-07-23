Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Четыре жителя Белгородской области ранены при атаках украинских дронов Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва23 июл Вести.Четыре человека получили ранения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

В Белгородском округе FPV-дрон нанес удар по грузовику, мужчина получил множественные осколочные ранения. Его увезли в городскую больницу №2 Белгорода. Техника была повреждена.

В Белгороде БПЛА ударил по территории коммерческого объекта. Мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался говорится в сообщении

Отмечается, что от удара пострадал мотоцикл.

Еще двое – мужчина и женщина – получили акубаротравмы при атаке дрона на коммерческий объект в Белгороде. Их также отвезли в городскую больницу №2.