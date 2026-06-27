В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина получил ранения после удара дрона по грузовику в Белгородской области В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

Москва27 июн Вести.В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников пострадал мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель говорится в публикации оперштаба

В поселке Ракитное Ракитянского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина получил множественные ранения тела, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания помощи его переведут в белгородскую больницу №2.

Атакам также подверглись Белгородский, Волоконовский и Шебекинский округа. В нескольких населенных пунктах повреждены легковые и грузовые автомобили, линии электропередачи, газовая труба.

Повреждения зафиксированы в Белянке, Вознесеновке, Майском, Маломихайловке, Нежеголе, Пролетарском, Ракитном, Ржевке, Хуторище и Шебекине.