Москва4 авгВести.В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения телаговорится в публикации
Прибывшие на место сотрудники спецназа Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего госпитализировали его в Октябрьскую районную больницу. Состояние раненого оценивается как тяжелое. В ближайшее время его переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Кроме того, удары беспилотников зафиксированы в нескольких округах. В селе Ясные Зори поврежден фасад частного дома, в Никольском - два автомобиля. В Шебекинском округе пострадали остекление и забор дома, в Валуйском – кровли двух частных домов. В Борисовском округе поврежден грузовик на территории предприятия.