В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал мужчина В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона

Москва4 авг Вести.В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела говорится в публикации

Прибывшие на место сотрудники спецназа Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего госпитализировали его в Октябрьскую районную больницу. Состояние раненого оценивается как тяжелое. В ближайшее время его переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Кроме того, удары беспилотников зафиксированы в нескольких округах. В селе Ясные Зори поврежден фасад частного дома, в Никольском - два автомобиля. В Шебекинском округе пострадали остекление и забор дома, в Валуйском – кровли двух частных домов. В Борисовском округе поврежден грузовик на территории предприятия.