В Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак БПЛА

Четыре жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ В Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак БПЛА

Москва7 авг Вести.Двое мужчин и две женщины в Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.

Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали четыре мирных жителя отмечается в публикации

При атаке FPV-дрона в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа пострадал мужчина – он получил осколочное ранение лица. Бригада скорой помощи везет раненого в областную клиническую больницу. Повреждены навесы и фасады двух частных домов.

Еще один мужчина, получивший акубаротравму, при атаке дрона на частный дом в селе Бессоновка Белгородского округа, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона женщина получила осколочное ранение голени. Ее также отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

Другая женщина получила акубаротравму при ракетном обстреле города Валуйки. Ей оказали необходимую помощь в районной больнице и отправили на амбулаторное лечение.

В разных районах Белгородской области в результате атак ВСУ повреждены жилые дома, надворные постройки, инфраструктурные и коммерческие объекты, автомобили.