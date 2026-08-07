Москва7 авгВести.Двое мужчин и две женщины в Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.
Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали четыре мирных жителяотмечается в публикации
При атаке FPV-дрона в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа пострадал мужчина – он получил осколочное ранение лица. Бригада скорой помощи везет раненого в областную клиническую больницу. Повреждены навесы и фасады двух частных домов.
Еще один мужчина, получивший акубаротравму, при атаке дрона на частный дом в селе Бессоновка Белгородского округа, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона женщина получила осколочное ранение голени. Ее также отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.
Другая женщина получила акубаротравму при ракетном обстреле города Валуйки. Ей оказали необходимую помощь в районной больнице и отправили на амбулаторное лечение.
В разных районах Белгородской области в результате атак ВСУ повреждены жилые дома, надворные постройки, инфраструктурные и коммерческие объекты, автомобили.