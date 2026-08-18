Москва18 авгВести.Три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В Шебекино беспилотник взорвался при попадании в дорожное полотно. В лицо и подмышечную область была ранена пятилетняя девочка. Ребенка эвакуируют на лечение в областной центр.
На месте атаки посечены фасад частного дома и автомобиль.
Второй FPV-дрон ударил по парковке перед коммерческим объектом – повреждены грузовой и легковой автомобилиговорится в публикации оперштаба в MAX
В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон атаковал предприятие. Женщина получила осколочные ранения спины, руки и ноги.
Также стало известно об увеличении до двух количества пострадавших при ударе БПЛА по машине в селе Отрадное Белгородского округа: госпитализирован мужчина с акубаротравмой.