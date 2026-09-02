В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали шесть мирных жителей

Шесть человек, включая ребенка, пострадали от дронов ВСУ в Белгородской области В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали шесть мирных жителей

Москва2 сен Вести.Украинские беспилотники нанесли очередной удар по Белгородской области, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

В Шебекино в результате атаки дрона пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно говорится в сообщении

Еще два мирных жителя пострадали в селе Акулиновка Борисовского округа – дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Один мужчина получил акубаротравму, второй – поверхностную травму головы. В том же округе в селе Зозули из-за беспилотника ранения головы, лица и туловища получила двухлетняя девочка. Ее мама, которая находилась рядом, попала в больницу с осколочными ранениями лица, ног и рук.

Также при ударе БПЛА по хутору Гаевка Волоконовского округа пострадал мужчина. Он обратился в больницу с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и ног.