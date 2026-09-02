Москва2 сенВести.В результате украинских ударов в Белгородской области пострадали семь человек, сообщили в региональном оперативном штабе в MAX.
Люди пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе Грайворон, селе Почаево Грайворонского округа, на трассе Ракитное - Пролетарский Ракитянского округа, в селе Белянка Шебекинского округа, селе Архангельское, селе Яблоново Корочанского округа и на автомобильной дороге Казинка - Борки Валуйского округа.
Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь мирных жителейговорится в заявлении
Отмечается, что все пострадавшие – мужчины. Часть из них была госпитализирована, часть продолжит лечение амбулаторно.