Семь человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области дроны ВСУ ранили семь человек Семь человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

Москва2 сен Вести.В результате украинских ударов в Белгородской области пострадали семь человек, сообщили в региональном оперативном штабе в MAX.

Люди пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе Грайворон, селе Почаево Грайворонского округа, на трассе Ракитное - Пролетарский Ракитянского округа, в селе Белянка Шебекинского округа, селе Архангельское, селе Яблоново Корочанского округа и на автомобильной дороге Казинка - Борки Валуйского округа.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь мирных жителей говорится в заявлении

Отмечается, что все пострадавшие – мужчины. Часть из них была госпитализирована, часть продолжит лечение амбулаторно.