Восемь человек получили ранения во время атаки БПЛА в Белгородской области

Во время атаки дронов в Белгородской области пострадали восемь человек Восемь человек получили ранения во время атаки БПЛА в Белгородской области

Москва26 авг Вести.В результате атак ВСУ в Белгородской области ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Шебекино в результате атаки дрона на частный дом пострадали два человека. Мужчине с осколочным ранением ноги и 17-летнему юноше с акубаротравмой была оказана медицинская помощь врачами СМП на месте атаки, пострадавшие продолжат лечение амбулаторно говорится в сообщении

На автодороге Шебекино — Волоконовка в районе села Козьмодемьяновка Шебекинского округа из-за удара беспилотника по грузовику ранен мужчина. Он получил осколочное ранение голени и доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

В Валуйках в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль трое мужчин и женщина получили акубаротравмы.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. У нее диагностированы осколочные ранения рук и ног. Пострадавшую транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.