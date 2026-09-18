В Белгородской области при ударах БПЛА ранения получили пять человек Пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА

Москва18 сен Вести.Оперативный штаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших мирных жителях в результате украинских атак.

Беспилотники ВСУ совершили очередные удары. Пострадали пять человек сообщает штаб в мессенджере MAX

Так, в поселке Волоконовка при атаке беспилотника мужчина и женщина получили акубаротравмы. Скорая помощь доставила пострадавших в районную больницу, где им оказана необходимая помощь. Повреждены окна и фасад частного дома, а также газовая труба и оборудование предприятия.

Мужчину, раненного в результате атаки дрона на грузовик в селе Доброе Шебекинского округа, привезли в городскую больницу №2 Белгорода. У него диагностировали акубаротравмой, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

На участке автодороги Ломное – Казачья Лисица в Грайворонском округе БПЛА ударил по автомобилю – мужчина получил множественные осколочные ранения руки, ноги и лица, женщина – акубаротравму. Обоих везут в городскую больницу №2 Белгорода.

В разных населенных пунктах Белгородской области повреждены домовладения, объекты инфраструктуры, автомобили.