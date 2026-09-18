Москва18 сенВести.Оперативный штаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших мирных жителях в результате украинских атак.
Беспилотники ВСУ совершили очередные удары. Пострадали пять человексообщает штаб в мессенджере MAX
Так, в поселке Волоконовка при атаке беспилотника мужчина и женщина получили акубаротравмы. Скорая помощь доставила пострадавших в районную больницу, где им оказана необходимая помощь. Повреждены окна и фасад частного дома, а также газовая труба и оборудование предприятия.
Мужчину, раненного в результате атаки дрона на грузовик в селе Доброе Шебекинского округа, привезли в городскую больницу №2 Белгорода. У него диагностировали акубаротравмой, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
На участке автодороги Ломное – Казачья Лисица в Грайворонском округе БПЛА ударил по автомобилю – мужчина получил множественные осколочные ранения руки, ноги и лица, женщина – акубаротравму. Обоих везут в городскую больницу №2 Белгорода.
В разных населенных пунктах Белгородской области повреждены домовладения, объекты инфраструктуры, автомобили.